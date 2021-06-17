Милованов запропонував відбирати главу Бюро економічної безпеки в чатах WhatsApp

Колишній міністр економіки України, голова комісії з відбору керівника Бюро економічної безпеки України Тимофій Милованов запропонував обмінюватися пропозиціями і документами щодо ухвалення рішення про главу БЕБ відразу в трьох чатах в месенджері WhatsApp.

Про це він заявив під час засідання комісії 15 червня, передає "Дело".

Милованов вважає, що таке рішення дозволить забезпечити комунікацію членів комісії і прозорість процесу відбору кандидатів.

"У мене є пропозиція - давайте зробимо три групи. Дві з них будуть silent (тихими), в публічних групах буде йти спам, нехай хто хоче, той все пише, щоб нам не говорили, що ми не даємо комусь писати. У другий чат йдуть тільки документи, остаточні, ухвалені варіанти, протоколи, і ми їх там не коментуємо. І в третьому чаті всі пропозиції конкретним текстом", - сказав він.

За його словами, таким чином у комісії будуть три групи в месенджері: "В одній можна подивитися всі рішення, в другій можна відправити свої пропозиції, а третя - аd hoc".

Члени комісії також погодилися з необхідністю включити в ці групи всіх своїх представників.

Крім того, Милованов розповів про затверджені методи забезпечення прозорості діяльності. Так, відтепер всі засідання комісії транслюватимуться онлайн, а всі протоколи та рішення комісії публікуватимуться на відповідних сайтах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 травня створив Бюро економічної безпеки як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

Очікується,що БЕБ запрацює 25 вересня і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить своє існування.