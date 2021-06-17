Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Відповідний указ №251/2021 від 17 червня оприлюднений на сайті глави держави.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 4 червня 2021 року "Про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом", - йдеться в документі.

Уряду та Службі безпеки України доручено забезпечити врахування результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом під час реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої Указом Президента України від 5 березня 2019 року № 53.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше, 4 червня, відбулось чергове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому було розглянуто вісім питань, серед яких - питання щодо безпекової ситуації на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом та звіт щодо огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Наступне засідання РНБО заплановане на п’ятницю, 18 червня. Серед питань порядку денного - розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та застосування санкцій.