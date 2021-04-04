Він також виголосить своє традиційне благословення “місту та світові”.

Папа Франциск проводить Великодню месу 4 квітня в базиліці Святого Петра.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Звідти ж він виголосить своє традиційне благословення “місту та світові”.

Фото: ЕРА/UPG

У переддень свята папа Римський звернувся до близько 200 людей, які перебували в масках та на дистанції, висловивши надію, що темні часи пандемії закінчаться, і що люди зможуть знову відкрити “благодать повсякденного життя”.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Святкова меса з нагоди Великодня зазвичай проводиться перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані, але цього року Франциск відправить службу лише перед обмеженою групою людей – із метою не допустити поширення коронавірусної хвороби.

Це вже другий поспіль Великдень, коли всі папські служби відвідують лише кілька сотень людей замість кількох тисяч.

Нагадаємо, віряни західного обряду відзначають сьогодні Великдень.