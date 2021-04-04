У Флориді стався витік хімікатів, у штаті оголосили надзвичайний стан

У Флориді оголосили надзвичайний стан через витік з великого ставка токсичних стічних вод у затоці Тампа.

Про це пише bbc.com.

У цьому районі наказали евакуювати понад 300 будинків, а автомагістраль біля водосховища Пайн-Пойнт була перекрита.

Жителям відправили текстове повідомлення з вимогою негайно покинути будинок.

Офіційні особи заявили, що водосховище площею 77 акрів (31 га) містить мільйони галонів води, що містить фосфор і азот, зі старого фосфатного заводу.

Вода містить невелику кількість природного радію і урану, а труби також можуть виділяти газ радон.

Спроби усунути витік, закривши отвір камінням та іншими матеріалами, були безрезультатним.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив надзвичайний стан в суботу, 3 квітня.

Адміністратор округу Ламантен Скотт Хоупс заявив на прес-конференції, що є побоювання, що вода може затопити область, яка в основному є сільськогосподарською.

"Ми говоримо про потенціал близько 600 мільйонів галонів (2,3 мільярда літрів) протягом декількох секунд і хвилин може вийти з цього резервуарного басейну та затопити навколишню територію", – сказав він.