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Папа Римський закликав ділитися вакцинами з найбіднішими країнами

Він назвав вакцини “важливим інструментом” у боротьбі з COVID-19.

Папа Римський Франциск у своєму посланні "Urbi et Orbi" – “Місту і світу” закликав міжнародну спільноту пришвидшити поширення вакцин проти коронавірусу та забезпечити постачання найбідніших країн.

Про це пише Радіо Свобода.

“Пандемія все ще поширюється, а соціальна та економічна криза залишається серйозною, особливо для бідних. Кожен, особливо найбільш вразливі серед нас, потребує допомоги і має право на доступ до необхідної допомоги”, – сказав Папа у традиційному посланні 4 квітня.

Фото: ЕРА/UPG

Він назвав вакцини “важливим інструментом” у боротьбі з COVID-19.

Папа Римський виступив зі своєю промовою перед громадою із близько 200 людей у величезній базиліці Святого Петра.

До пандемії великодню месу зазвичай проводили на площі Святого Петра перед десятками тисяч паломників. Але вже другий поспіль Великдень месу правлять у приміщенні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск в базиліці Святого Петра провів Великодню месу

Віряни західного обряду відзначають сьогодні Великдень.

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