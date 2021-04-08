У Байдена завершили збір доказів ймовірного втручання Росії у вибори і участі в кібератаці та готують відповідь, – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена завершила розслідування ймовірного втручання Росії у вибори та причетності до кібератаки SolarWinds.

Цей звіт може стати першим кроком для дій у відповідь, як введення санкцій та висилка російських офіцерів розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям у Штатах, пише Bloomberg з посиланням на три обізнаних джерела.

Співбесідники вважають, що тепер, після завершення збору даних, США можуть "виділити близьких до президента РВ Володимира Путіна людей, а також організації, пов'язані з втручанням у вибори".

У січні спільна оперативна група американської розвідки оприлюднила першу публічну заяву про злам SolarWinds, який "швидше за все має російське походження".

Видання Insider додає, що представник Держдепу від коментарів щодо цього поки відмовився.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 21 січня підтверджувала, що США працюють над збором доказів ворожих дій з боку Росії.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки російські хакери зламали системи Міністерства фінансів США. Вважається, що кібершпигуни проникли в систему, сховавши шкідливий код в оновлення, випущені ІТ-компанією SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах. Влада США побоюються, що через цю схему в небезпеці можуть бути й інші урядові установи країни.

SolarWinds визнала факт злому, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка, як стверджує газета, працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада назвала звинувачення безпідставними.

У лютому ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції та ряд інших заходів проти Росії через хакерські атаки, зокрема злам систем компанії SolarWinds та урядових установ.