Москва не чекає вибачень від Вашингтона через заяву Байдена про Путіна-“вбивцю”

На думку Патрушева, прогнози подальшого розвитку відносин між США та РФ важко назвати обнадійливими.

Кремль не очікує від Білого дому вибачень через слова президента США Джо Байдена, який назвав російського лідера Володимира Путіна "вбивцею".

Про це в інтерв’ю російському виданню”Коммерсант” заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

На питання, чи чекають у Кремлі вибачень від Білого дому через цю заяву, Патрушев дав негативну відповідь.

“Ні. Як показує практика, американці в принципі не здатні визнати за собою провину ні за яких обставин”, - сказав секретар Радбезу РФ.

На думку Патрушева, прогнози подальшого розвитку відносин між США та РФ важко назвати обнадійливими.

“Проте ми налаштовані на діалог в сферах взаємного інтересу і сподіваємося, що США проявлять таку ж зацікавленість”, - додав чиновник.

Нагадаємо, 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.

18 березня у відповідь на слова про "вбивцю" Путін побажав Джо Байдену здоров'я. Пізніше президент Росії запропонував Байдену дискусію у "прямому ефірі".