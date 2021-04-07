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Москва не чекає вибачень від Вашингтона через заяву Байдена про Путіна-“вбивцю”

На думку Патрушева, прогнози подальшого розвитку відносин між США та РФ важко назвати обнадійливими. 

Москва не чекає вибачень від Вашингтона через заяву Байдена про Путіна-“вбивцю”
Николай Патрушев
Фото: novayagazeta.ru

Кремль не очікує від Білого дому вибачень через слова президента США Джо Байдена, який назвав російського лідера Володимира Путіна "вбивцею".

Про це в інтерв’ю російському виданню”Коммерсант” заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

На питання, чи чекають у Кремлі вибачень від Білого дому через цю заяву, Патрушев дав негативну відповідь.

“Ні. Як показує практика, американці в принципі не здатні визнати за собою провину ні за яких обставин”, - сказав секретар Радбезу РФ.

На думку Патрушева, прогнози подальшого розвитку відносин між США та РФ важко назвати обнадійливими. 

“Проте ми налаштовані на діалог в сферах взаємного інтересу і сподіваємося, що США проявлять таку ж зацікавленість”, - додав чиновник.

Нагадаємо, 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.

18 березня у відповідь на слова про "вбивцю" Путін побажав Джо Байдену здоров'я. Пізніше президент Росії запропонував Байдену дискусію у "прямому ефірі".

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