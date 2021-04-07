Москва не чекає вибачень від Вашингтона через заяву Байдена про Путіна-“вбивцю”

Кремль не очікує від Білого дому вибачень через слова президента США Джо Байдена, який назвав російського лідера Володимира Путіна "вбивцею".
Про це в інтерв’ю російському виданню”Коммерсант” заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.
На питання, чи чекають у Кремлі вибачень від Білого дому через цю заяву, Патрушев дав негативну відповідь.
“Ні. Як показує практика, американці в принципі не здатні визнати за собою провину ні за яких обставин”, - сказав секретар Радбезу РФ.
На думку Патрушева, прогнози подальшого розвитку відносин між США та РФ важко назвати обнадійливими.
“Проте ми налаштовані на діалог в сферах взаємного інтересу і сподіваємося, що США проявлять таку ж зацікавленість”, - додав чиновник.
Нагадаємо, 17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.
Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.
18 березня у відповідь на слова про "вбивцю" Путін побажав Джо Байдену здоров'я. Пізніше президент Росії запропонував Байдену дискусію у "прямому ефірі".