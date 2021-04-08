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МЗС Росії звинуватило Україну та Захід у "агресивній інформаційній кампанії"

В Москві впевнені, що Київ хоче створити необхідний інформаційний фон і відвернути увагу від власних військових приготувань на Донбасі.

МЗС Росії звинуватило Україну та Захід у "агресивній інформаційній кампанії"
спикер МИД РФ Мария Захарова.
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Київ та західні Країни у веденні агресивної інформаційної кампанії з метою покласти на РФ відповідальність за ескалацію напруженості на Донбасі.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, йдеться у повідомленні на сайті російського міністерства.

Захарова стверджує, що загострення ситуації на сході України провокує Київ, а російські військові навчання, які регулярно проводяться на території Росії в цей період часу, не перевищують масштабів минулих років.

"Розглядаємо подібну політику дезінформації і пропаганди в якості дій, покликаних створити необхідний інформаційний фон і відвернути увагу від власних військових приготувань Києва в Донбасі... В даний час Київ продовжує стягувати до лінії зіткнення в Донбасі нові сили і озброєння і порушувати режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними команди розслідувачів Conflict Intelligence Team, до кордонів України перекидають деякі частини аж із Сибіру, а у Крим відправили 76-у десантну дивізію із Пскова, яка в 2014 році воювала в Україні.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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