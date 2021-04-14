Туреччина посилює карантинні обмеження на період Рамадану

З огляду на зростання числа нових випадків зараження коронавірусом влада Туреччини посилює карантинні обмеження у країні.

Про відповідне рішення у вівторок, 13 квітня, повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, комендантська година з 14 квітня ввечері розпочинатиметься о 19-й годині - на дві години раніше, ніж дотепер. Також передбачене обмеження на пересування громадян між провінціями країни, передає DW.

Міністерство охорони здоров'я країни 13 квітня повідомило про понад 59 тисяч нових випадків зараження за попередню добу, що є найвищим показником з початку пандемії COVID-19. Особливо уражений коронавірусною інфекцією Стамбул. Показник числа нових випадків зараження на 100 тисяч населення у місті за сім днів становив близько 800. У столиці країни Анкарі цей показник сягнув 420 нових випадків.

Як зазначив Ердоган, до кінця священного для мусульман місяця Рамадан, який цього року триватиме з 13 квітня до 12 травня, мають бути зачиненими спортивні заклади, заборонені також весілля та інші заходи у закритих приміщеннях. Ще раніше Ердоган оголосив, що у місяць посту ресторани мають зачинитися для відвідувачів та працювати лише на доставку, повідомляє інформагенція dpa. Обмежать і користування громадським транспортом.

Туреччина розпочала кампанію з вакцинації ще у січні, використовуючи китайську вакцину CoronaVac, якою починають щеплювати і в Україні. Дві дози препарату отримали близько 8 мільйонів жителів країни. Також Туреччина вже має у розпорядженні 4,5 мільйона доз вакцини Biontech/Pfizer.

Раніше повідомляли, що Росія обмежує регулярне і чартерне авіасполучення з Туреччиною під приводом профілактики завезення нової коронавірусної інфекції. Обмеження діятимуть з 15 квітня до 1 червня.