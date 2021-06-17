Рада проголосувала за основу новий закон про страхування

Чинна редакція діє з 1996 року.

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 17 червня, прийняла за основу нову редакцію закону про страхування.

Відповідний законопроєкт №5315 підтримали 246 народних депутатів.

Депутати планують повністю переписати чинний закон "Про страхування", який був прийнятий ще 25 років тому і суттєво застарів.

За оцінкою Національного банку, законопроєкт змінює підходи до ліцензування страховиків, дозволяючи перейти від ліцензування окремих видів страхування до ліцензування за класами, а також посилює вимоги до забезпечення платоспроможності компаній.

Депутати планують посилити вимоги до умов провадження діяльності страхових компаній, прописавши вимоги прозорої структури власності, бездоганної ділової репутації тощо.

Також будуть виписані правила для страхових посередників з обов'язковою реєстрацією та розкриттям всієї необхідної інформації клієнтам.

Уперше в українському законодавстві з’явиться чітка процедура виходу компаній з ринку як у добровільному, так і примусовому порядку, а також правила передачі страхового портфелю.

Нагадаємо, що на початку червня Рада ухвалила в першому читанні нову редакцію закону про кредитні спілки, а в кінці квітня - проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії.

Разом із новим законом про страхування вони є складовою одного пакету, який покликаний перезавантажити регулювання небанківського фінансового сектору України.