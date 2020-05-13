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СНБО предупредил об угрозе дефицита воды в Украине

Вероятность маловодья требует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

СНБО предупредил об угрозе дефицита воды в Украине
Фото: lib.ru

В  Украине существует угроза водного дефицита. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой.

Согласно сообщению пресс-службы СНБО, Государственное агентство водных ресурсов Украины предоставило информацию о том, что последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В то же время Данилов отметил, что вероятность маловодья потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Кроме этого, секретарь СНБО обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

На заседании также обсуждалась необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Напомним, в апреле в Украине зарегистрировали самый низкий за столетие уровень воды в реках. Это обусловлено бесснежной зимой и отсутствием дождей.

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