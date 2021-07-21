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В США призначили нового шефа поліції Капітолію

Його попередник подав у відставку через день після штурму Капітолію у січні.

В США призначили нового шефа поліції Капітолію
Фото: EPA/UPG

Шефом поліції Капітолію США призначений Дж. Томас Мангер, який до цього керував великими департаментами в штатах Меріленд і Вірджинія. Це перше призначення шефа поліції Капітолію після заворушень 6 січня, коли прибічники Трампа штурмували будівлю парламенту, щоб зірвати оголошення Джо Байдена переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на чотири поінформовані особи.

Мангер працював начальником округу Монтгомері, що за межами Вашингтона, з 2004 по 2019 рік. До цього він керував поліцейським департаментом Ферфакса, штат Вірджинія. 

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Капітолію США Йогананда Піттман обійняв цю посаду після того, як очільник агентства Стівен Сунд подав у відставку через день після заворушень.

Нагадаємо, що 6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників. 

Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, а щодо Дональда Трампа розпочали процедуру імпічменту. Трамп був виправданий – його не визнали винним у підбурюванні до насильницьких дій в Капітолії.

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