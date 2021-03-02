Боррель закликав ЄС посилити протидію російським фейкам

Росія посилила кампанію з дезінформації, направлену проти Євросоюзу, тому блок має посилити роботу щодо запобігання і стримування російської пропаганди.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає ”Інтерфакс-Україна”.

Виступаючи в понеділок у Брюсселі на слуханнях спеціального комітету Європейського парламенту з іноземного втручання в демократичні процеси Європейського союзу, Боррель зазначив, що дезінформація сьогодні поширюється в "індустріальних масштабах", і значний внесок в це вносить Росія. Тактика дезінформації урізноманітнюється.

В ЄС для виявлення такої дезінформації та координації зусиль для її викриття була створена структура East StratCom Task Force. Цей інструмент допоміг краще розуміти тактику і техніку державних і недержавних гравців в сфері дезінформації і починати діяти проактивно.

"Я, однак, вважаю, що нам потрібно поліпшити нашу роботу і діяти більш скоординовано з нашими державами-членами та партнерами", - сказав Боррель.

За словами очільника європейської дипломатії, в ході дискусії на відеоконференції Європейського ради 26 лютого лідери Євросоюзу закликали до тіснішої співпраці і координації для запобігання і реагування на гібридні загрози, включаючи дезінформацію.

Він запевнив, що Європейська зовнішньополітична служба разом з Єврокомісією відповість на цей заклик.

"Наш набір інструментів кібердіпломатіі, запущений в 2017 році, дозволяє нам використовувати весь спектр наявних дипломатичних заходів для запобігання, стримування та реагування на зловмисні дії в кіберпросторі", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, 24 лютого посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження персональних санкцій щодо російських силовиків, причетних до арешту та винесення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Обмеження набудуть чинності 5 березня.