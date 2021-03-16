Туреччина підтвердила невизнання Криму російським

Туреччина не визнає Крим російським і підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини з приводу сьомої річниці незаконного референдуму, який Російська Федерація провела в Криму у 2014 році.

"В цей день сім років тому Автономна Республіка Крим у складі України була анексована Російською Федерацією шляхом нав’язування результатів нелегітимного референдуму. Ми поновлюємо наші запевнення у невизнанні фактичної ситуації, яка є порушенням міжнародного права, та підтверджуємо свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться в заяві.

"З цієї нагоди ми повторно наголошуємо на важливості для нас наряду з безпекою та добробутом також і збереження культурної ідентичності корінного народу Криму - кримських татар", - заявило турецьке МЗС, наголосивши, що буде прискіпливо слідкувати за подіями в Криму.

Нагадаємо, що Туреччина стала однією з перших держав, яку Україна запросила приєднатися до Кримської платформи.