Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Лікар-уролог з Португалії: «Якщо у сім’ї є жінки з онко грудей, то чоловіки мають обстежуватися на рак простати раніше» 
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Низка країн ЄС призупинили використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ (Оновлено)
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Оксана Маркарова: «Україні пощастило із новою адміністрацією у США»
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
У Києві позашляховик розчавив "Шкоду" на світлофорі, двоє загиблих
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
Головний санлікар Ляшко захворів на ковід через два тижні після вакцинації
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
У ЗМІ оприлюднили нові "аудіозаписи Медведчука і Суркова" щодо Донбасу
ГоловнаПолітика

Туреччина підтвердила невизнання Криму російським

Офіційна Анкара підтримала територіальну цілісність і суверенітет України. 

Туреччина не визнає Крим російським і підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини з приводу сьомої річниці незаконного референдуму, який Російська Федерація провела в Криму у 2014 році.

"В цей день сім років тому Автономна Республіка Крим у складі України була анексована Російською Федерацією шляхом нав’язування результатів нелегітимного референдуму. Ми поновлюємо наші запевнення у невизнанні фактичної ситуації, яка є порушенням міжнародного права, та підтверджуємо свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться в заяві.

"З цієї нагоди ми повторно наголошуємо на важливості для нас наряду з безпекою та добробутом також і збереження культурної ідентичності корінного народу Криму - кримських татар", - заявило турецьке МЗС, наголосивши, що буде прискіпливо слідкувати за подіями в Криму.

Нагадаємо, що Туреччина стала однією з перших держав, яку Україна запросила приєднатися до Кримської платформи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також