Зовнішня розвідка спростувала інформацію щодо викриття української операції в Криму

У СЗР розцінюють таку пропагандистську акцію як зручний привід для відволікання уваги населення від численних проблем півострова.

Інформація ФСБ РФ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві Служби зовнішньої розвідки України.

“Інформація ФСБ РФ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики”, - йдетьсяу повідомленні.

У СЗР розцінюють таку пропагандистську акцію напередодні роковин окупації Криму як зручний привід для відволікання уваги населення від численних проблем півострова.

“На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес врегулювання на Сході України та дискредитувати ініціативу “Кримська платформа” з мирної реінтеграції Криму”, - сказано у заяві.