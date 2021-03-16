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Плотницькому заочно дали довічне за збиття українського Іл-76

Колишнього ватажка "ЛНР" офіційно визнано терористом.

Плотницькому заочно дали довічне за збиття українського Іл-76
Фото: politnavigator.net

Красногвардійський районний суд Дніпра засудив до довічного ув'язнення колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького та двух бойовиків Олександра Гуреєва і Андрія Патрушева.

Їх визнано причетними до загибелі 40 десантників і 9 членів екіпажу літака Іл-76 в Луганському аеропорту в 2014 році, пише "Судовий репортер".

Всіх трьох обвинувачених судили заочно за статтею 258 Кримінального кодексу - теракт.

Плотницький на момент скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування "Зоря", Патрушев - його заступником, Гуреєв - командиром незаконного збройного формування "Витязь".

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76 Збройних сил України. Всі 49 осіб, які були на борту, загинули. Відповідальність за збиття відразу після катастрофи взяла на себе "ЛНР".

Раніше у справі про збиття Іл-76 судили також українського генерала Віктора Назарова. Суди двох інстанцій визнали його винним у службовій недбалості та призначили йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Виконання вироку поки що призупинено через подачу скарги до Верховного Суду.

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