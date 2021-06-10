Вакциновані російським "Спутником V" не мають права в'їзду в Україну, - Держприкордонслужба

Ця вакцина не включена ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

За останні дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".

У Державній прикордонній службі наголосили, що такий документ не дає права на в’їзд в Україну, оскільки дана вакцина не включена до переліку ВООЗ.

Прикордонники нагадали, що документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцини від COVID-19, має містити таку інформацію:

повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Документ про отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 також може видаватися в цифровій або паперовій формі.

Вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, наголосили в ДПСУ.

Там нагадали, що до переліку ВООЗ входять вакцини:

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою Comirnaty);

AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою AstraZeneca);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою Covishield);

Ad26.COV2.S виробництва Janssen;

mRNA-1273 виробництва Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою CoronaVac).

Як повідомляли на початку червня Кабмін пом’якшив правила в’їзду в Україну для іноземців.