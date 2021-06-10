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Окупанти обстріляли з гранатометів українські позиції біля Водяного

Бойових втрат у лавах ОС немає.

Окупанти обстріляли з гранатометів українські позиції біля Водяного
Фото: Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Бойових втрат серед українських військових немає, інформує пресцентр ООС.

Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ", - сказано у ранковому зведенні.

Станом на 7:00 10 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські воїни не постраждали.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, який вчора на передовій перебував, констатував значне зниження обстрілів на передовій "за останні 7-10 днів". Проте, за його словами, "є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати".

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