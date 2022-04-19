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Про нові санкції для росіян оголосила криптобіржа Currency, - Федоров

Біржа зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів з РФ.

Про нові санкції для росіян оголосила криптобіржа Currency, - Федоров
Фото: Facrbook/Currency.com

Глобальна криптобіржа Currency оголосила про нові санкції для громадян РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Біржа в односторонньому порядку припиняє операції та розриває договори з росіянами.

"Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення. До цього Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із Росії", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно шведський банк SEB оголосив, що припиняє здійснення платежів до РФ та Білорусі. А сьогодні Греція заарештувала російський нафтовий танкер у межах санкцій.

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