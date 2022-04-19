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У Луганській та Донецькій областях українські воїни відбили сім атак ворога, – Міноборони

Російська армія наступає у трьох регіонах, штурмуючи оборону ЗСУ.

У Луганській та Донецькій областях українські воїни відбили сім атак ворога, – Міноборони
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник
Фото: скріншот

Російська армія пішла у наступ в Харківській, Луганській та Донецькій областях, штурмуючи українську оборону.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Загалом за минулу добу в Донецькій та Луганській областях Українські воїни відбили сім атак ворога.

У Чорному морі перебувають чотири носія ракет типу Калибр, сумарний ракетний залп яких становить не менше ніж 28 ракет.

“Збройні сили РФ активізували наступальні дії на сході України. Основна мета – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територію АР Крим. Не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільним об’єктам по всій території України, зокрема у західних областях. За минулу добу противник виконав щонайменше 49 літако-вильотів силами оперативно-тактичної та дальньої авіації Росії”, – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони, ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.

На напрямку Ізюм–Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка-Заводи, Бражківка-Дмитрівка, Сулигівка-Дібрівне.

До Харківської області окупанти також перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК “Тор”. У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління та тилових районів розгорнуто зенітно-ракетні дивізіони ЗРС С-400 та С-300.

На Донецькому та Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна-Терни, Рубіжне-Попасна, а у Донецькій – в напрямку Старомлинівка-Шевченкове.

Також окупанти не припиняють спроб встановити повний контроль над Маріуполем.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти намагатимуться вийти і закріпитися на адміністративній межі Херсонської області. 

“З метою покращення тактичного положення та просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів в Миколаєві”, – сказав Мотузяник. Білорусь продовжує надавати свою територію для нанесення авіаційних ударів по території України, а також ведення розвідки об’єктів на нашій території. 

Нагадаємо, Повітряні Сил Збройних Сил України за збили сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

Вчора у Генштабі повідомили, що фіксують ознаки початку наступальної операції Росії на схід України.

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