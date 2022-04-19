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Виробник Peugeot, Opel та Citroen зупиняє роботу в Росії через санкції

У РФ повноцінно працюють лише УАЗ і китайський Haval.

Виробник Peugeot, Opel та Citroen зупиняє роботу в Росії через санкції
Фото: twitter.com/groupepsa_en

Автоконцерн Stellantis зупинив складання в Росії "через щоденно наростаючу загрозу перехресних санкцій та логістичних проблем". На заводі Stellantis під Калугою збирали автомобілі Opel, Citroen і Peugeot різних моделей.

Зупинка підприємства означає, що на даний момент у Росії залишаються лише два повноцінно працюючі автоскладальні виробництва: УАЗ і китайський Haval, зазначає видання The Bell.

За даними порталу "Автостат", всього в Росії продовжують виробництво легкових автомобілів чотири автозаводи. Йдеться також про підприємства "Мазда Соллерс" (спільне підприємство власника УАЗ та японської Mazda) та "Автотор" (випускає корейські Kia та Hyundai, але більше не випускає BMW).

Про те, що завод у Калузі змушений буде призупинити роботу через нестачу запчастин, генеральний менеджер компанії Карлос Таварес заявляв ще наприкінці березня.

Раніше сьогодні виробник побутової хімії німецька компанія Henkel оголосила про вихід з російського ринку.

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