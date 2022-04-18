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Троє потерпілих внаслідок ракетного обстрілу у Львові перебувають у реанімації

На СТО, у яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей.

Троє потерпілих внаслідок ракетного обстрілу у Львові перебувають у реанімації
Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Троє потерпілих внаслідок ракетного обстрілу у Львові перебувають у реанімації.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Деяких людей скерували на операції.

“У лікарні Львівщини госпіталізували 11 осіб, серед них 3-річний хлопчик. Дитина та мама, вимушені переселенці з Харкова, на момент удару перебували у готелі. Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальчика на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості”, – йдеться у повідомленні.

Лікарі кажуть, що внаслідок вибуху люди отримали множинні травми. Зокрема у багатьох потерпілих ураження голови та головного мозку.

Середній вік пацієнтів – 35-45 років.

“На СТО, у яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей. Загинули 7 невинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування”, – додав Козицький.

Нагадаємо, ракети, якими російські військові обстріляли сьогодні Львів, випустили з Каспійського регіону. Ворог міг цілитися у залізничний вокзал.

Внаслідок удару по Львову сім людей загинули

По місту відбулося чотири ракетні удари. Три – по об'єктах військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Голова правління УЗ Олександр Камишін повідомляв, що постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.

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