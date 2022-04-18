На Чернігівщині змінили час комендантської години, - ОВА

З 19 квітня вона триватиме з 21:00 по 5:00.

У Чернігівській області змінили час комендантської години.

Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації.

З 19 квітня комендантська година розпочинатиметься о 21.00 і закінчуватиметься о 5.00. Відповідне розпорядження видав керівник ОВА В’ячеслав Чаус.

"Як і раніше, в цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. У випадку крайньої потреби — мати при собі документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку", - наголосили в обласній адміністрації.

В ОВА додали, що громади можуть самостійно ухвалювати рішення щодо встановлення термінів комендантської години. Щоправда, обов’язково потрібне попереднє погодження з головою районної військової адміністрації.

Контролюватимуть дотримання комендантської години поліцейські та військові.

Нагадаємо, з 24 лютого в низці областей ввели комендантську голину. На Чернігівщині вона тривала упродовж 22.00-6.00.

17 квітня змінили час комендантської години у Києві та області - вона триватиме з 22.00 по 5.00.