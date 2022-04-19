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"Чорні запорожці" знищили танк російських окупантів "Владімір"

Штурмовики ЗСУ вразили його одним пострілом.

"Чорні запорожці" знищили танк російських окупантів "Владімір"

Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які діють у Київській області, знищили танк російських окупантів Т-90 "Владімір" вартістю 4 млн доларів.

Про це повідомляється на сторінці бригади в Telegram.

"Це знищений нашими захисниками танк окупантів Т-90 «Владімір». Гордість росармії – дуже розрекламований та розхвалений, експортується до багатьох країн. З комплексом що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом, лазерним прицілом-дальноміром та тепловізійними камерами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що штурмовики ЗСУ знищили його одним пострілом.

Т-90 - сучасний російський основний бойовий танк. Створений у кінці 1980 - на початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б.

Нагадаємо, раніше "Чорні запорожці" показали, як Bayraktar знищує російський "Ураган".

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