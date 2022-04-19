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Українська армія відновила контроль над Мар'їнкою, спроби ворожого наступу під Харковом та Донецьком успіху не мали, – Генштаб

Ворог зазнав втрат та відступив.

Українська армія відновила контроль над Мар'їнкою, спроби ворожого наступу під Харковом та Донецьком успіху не мали, – Генштаб
Фото: Ukrinform

Українська армія пішла у контрнаступ на Донецькому напрямку і відновила контроль над містом Мар'їнка Донецької області. Спроби ворожого наступу під Харковом та Донецьком успіху не мали.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", – йдеться у зведенні.

На Слобожанському напрямку ворог надалі частково блокує Харків. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів.

Раніше в Міноборони повідомляли, що у Луганській та Донецькій областях українські воїни відбили сім атак ворога.

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