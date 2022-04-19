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На Донеччині сьогодні окупанти вбили трьох людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному (оновлено)

Поранення одержали 5 цивільних, зокрема дитина.

На Донеччині сьогодні окупанти вбили трьох людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному (оновлено)
Краматорськ
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Внаслідок ракетних ударів по Краматорську у вівторок одна людина загинула, троє дістали поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

«Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і по певних об’єктах, – розповів він. – В результаті ударів одна людина загинула, троє отримали поранення. Зараз медики боряться за їх життя».

Оновлення. Як Кириленко написав у своєму Телеграм-каналі, сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному.

Поранення одержали 5 цивільних, зокрема одна дитина.

Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківщини.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – зазначив він.

Нагадаємо, вчора і сьогодні росіяни завдавали ударів надпотужними авіабомбами по маріупольському заводу «Азовсталь».

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