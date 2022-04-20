Російська пропаганда поширює фейк про "кол-центр ЗСУ", - ЦПД

Завдання працівників: поширювати фейкові повідомлення про мінування цивільних об'єктів у Росії.

Роспропаганда поширює в соцмережах фейк про "кол-центр Збройних сил України".

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Від імені ЗСУ набирають охочих до спеціальних кол-центрів. Основними критеріями відбору є знання російської мови та обов'язкові антиросійські погляди.

"Завдання працівників: поширювати фейкові повідомлення про мінування цивільних об'єктів РФ. Також повідомляється, що "київський режим" таким чином створює кіберармію, що буде прирівняна до терористичної організації, оскільки здійснюватиме диверсії та провокації у "мирній" Росії", - розповіли в ЦПД.

У Центрі наголосили - українцям не потрібен спеціальний кол-центр. Адже всі необхідні російські дані завдяки нашій кіберармії є у відкритому доступі. Тож кожен охочий може поспілкуватися з окупантами та їхніми родинами.

Нагадаємо, нещодавно Центр протидії дезінформації при РНБО спростував нові фейки Путіна.

У Херсоні російські окупанти поширюють листівки, де війну називають "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".