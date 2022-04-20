Захисники також закликають за участі третьої сторони евакуювати мирних мешканців, які ховаються в підвалі підприємства.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар записав відеозвернення з приводу евакуації цивільного населення та військового гарнізону з міста Маріуполь.

Він наголосив, що ситуація в місті важка, подекуди - критична. Російські війська не припиняють спроб штурму "Азовсталі". Ворог намагається прорватися за підтримки танків, бронетехніки, піхоти, артобстрілів, ракетних ударів. Оборонці міста мужньо захищаються. Паламар зазначив, що до штурму "Азовсталі" залучені військові, які вчиняли воєнні злочини на Київщині

Мирні мешканці, які ховаються від російських обстрілів на "Азовсталі" не мають можливості покинути своїх підвалів. Вони бояться, оскільки, попри заяви російських військ про припинення вогню, обстріли продовжуються.

"Безпечно покинути територію "Азовсталі" поки що неможливо. Тому я закликаю до дотримання гарантій безпеки. І лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні могли б вийти з заводу. Ми просимо їх випустити та просимо створити належні умови для виходу цивільних... з першого дня війни", - наголосив Паламар.

Він розповів, що сьогодні спілкувався з Михайлом Подоляком та Давидом Арахамією, які заявили, що готові приїхати в Маріуполь на переговори з російською стороною щодо евакуації віськового гарнізону який тут залишився.

"Ми готові евакуюватися з міста зі стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, ввірений нам, для того, щоб евакуювати поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями... Ми хочемо закликати весь цивілізований світь долучитися до гарантій безпеки... Умови здати зброю та здатися в полон ми не приймаємо", - додав заступник командира "Азову".

Нагадаємо, Маріуполь оточений російськими військами з перших днів війни. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня. Сьогоднішній погоджений гумкоридор спрацював не так, як планувалося. Поки що невідомо, скільком людям вдалося виїхати.

Маріупольський завод "Азовсталь" наразі майже повністю розбомблений росіянами, однак у підвалі знаходяться мирні жителі. Їх обороняють бійці "Азову".

Раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка нині з "Азовом" захищає оточений Маріуполь, майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, закликавши Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".