ВПС України поповнилися 20 літаками завдяки постачанню запчастин, - CNN

Яка саме держава надала деталі для літаків - не уточнюється.

Українські Військово-Повітряні Сили поповнились приблизно 20 боєздатними літаками внаслідок постачання запасних частин з інших країн. Про це, як повідомляє CNN, розповів високопоставлений представник міністерства оборони США.

Чиновник з Пентагону не уточнив, яка держава надала деталі для літаків, але заявив, що Штати та інші країни працювали, "щоб отримати деталі, необхідні для їх (українських літаків, - Ред.) польоту".

За словами чиновника, зараз у ВПС ЗСУ більше літаків, ніж 3 тижні тому.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони США Джон Кірбі заявив, що Україна отримала від західних країн літаки та запчастини до них. Пізніше в ЗСУ спростували цю інформацію та повідомили, що були передані лише запчастини та комплектуючі для ремонту літальних апаратів.