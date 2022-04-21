"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

ВПС України поповнилися 20 літаками завдяки постачанню запчастин, - CNN

Яка саме держава надала деталі для літаків - не уточнюється.

ВПС України поповнилися 20 літаками завдяки постачанню запчастин, - CNN
Фото: Укрінформ

Українські Військово-Повітряні Сили поповнились приблизно 20 боєздатними літаками внаслідок постачання запасних частин з інших країн. Про це, як повідомляє CNN, розповів високопоставлений представник міністерства оборони США.

Чиновник з Пентагону не уточнив, яка держава надала деталі для літаків, але заявив, що Штати та інші країни працювали, "щоб отримати деталі, необхідні для їх (українських літаків, - Ред.) польоту".

За словами чиновника, зараз у ВПС ЗСУ більше літаків, ніж 3 тижні тому.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони США Джон Кірбі заявив, що Україна отримала від західних країн літаки та запчастини до них. Пізніше в ЗСУ спростували цю інформацію та повідомили, що були передані лише запчастини та комплектуючі для ремонту літальних апаратів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також