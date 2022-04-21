Війська РФ знищили у Сєвєродонецьку всі продовольчі склади

Люди можуть отримати їжу лише з гуманітарних вантажів.

У Рубіжному та Новодружеську на Луганщині армія РФ зруйнувала будинки, а в Сєвєродонецьку - усі продовольчі склади. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"…у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів. Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах. У житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки п’ять осіб," - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Попасній, Рубіжному та частині сіл Гірської громади на Луганщині майже знищено інфраструктуру – світло, газ та водопостачання вже не вдасться відновити до кінця війни.