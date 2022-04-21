Верещук: евакуація з Маріуполя продовжиться сьогодні

Гуманітарним коридором з Маріуполя вчора вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам - вони заночували в Бердянську і невдовзі будуть у Запоріжжі. Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

За її словами евакуація з Маріуполя жінок, дітей та осіб похилого віку продовжиться і сьогодні.

Посадка в автобуси - на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14.00.

"Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, вчора гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося - окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявили, що готові їхати до Маріуполя на переговори для евакуації та мирних мешканців та бійців полку "Азов".