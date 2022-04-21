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Ворог обстріляв приватний сектор Миколаєва ракетами, на Херсонщині ситуація стає ще критичнішою, – зведення ОВА

Інформацію про поранених і постраждалих херсонців отримати неможливо. 

Ворог обстріляв приватний сектор Миколаєва ракетами, на Херсонщині ситуація стає ще критичнішою, – зведення ОВА
Ракета (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

На Дніпропетровщині ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог обстріляв з "Ураганів" передмістя Зеленодольська. Люди не постраждали, йдеться у зведенні від голів ОВА станом на 8 ранку. 

У Харківській області цієї доби інтенсивність обстрілів зменшилась, ніч була значно спокійнішою. По області ведуться активні бої в Ізюмському напрямку.

В Луганській області ситація складна. Ворог веде постійні обстріли та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному. Значні руйнування в Рубіжному та Новодружеську. 

В Донецькій – обстріли вздовж всієї лінії розмежування. Під ранок – активізація ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ситуація контрольюється ЗСУ. 

На Херсонщині через окупацію ситуація стає критичнішою. Вибухи та обстріли чутно у всіх районах. Знищена інфраструктура. Інформація щодо поранених та постраждалих цивільних осіб наразі недоступна.

Миколаїв увечері зазнав ракетних ударів. Вибухи лунали у центрі міста, де знаходяться винятково приватні будинки. За попередньою інформацією, жертв немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, 80% території області знаходиться під контролем російських військ. Кремінна захоплена повністю, Рубіжне і Попасна – частково. Бої тривають. 

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