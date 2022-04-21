Жертвами війни в України стали вже 208 дітей

Авто з написом 'Діти' та пострілами зі стрілкової зброї

З початку повномасштабної війни з Росією в Україні загинуло 208 дітей, 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

Відтак повідомляється, що останню добу загинув 16-річний підліток внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області, а 11-річна дівчинка в Миколаєві отримала поранення.

Також. за даними ОГП, в ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт Бородянка Київської області, виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 119, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

“Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, - зазначили в ОГП.

Нагадаємо, за даними омбудсмана Людмили Денісової, РФ здійснює мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.