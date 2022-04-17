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Російські окупанти обстріляли села Запоріжжя

Місцями українські збройні сили здійснюють контрнаступальні дії.

Російські окупанти обстріляли села Запоріжжя
Фото: Запорізька окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти обстріляли села Запоріжжя. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Запорізької окремої бригади територіальної оборони. 

"Ворогом були обстріляні селища Старомайорське, Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Времівка, Приютне, Вишневе, Малинівка, Полтавка, Новодарівка, Новоукраїнське, Степове. Рашистські війська застосували танки, гради, бронетранспортери, піхоту", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що на окремих напрямках українські збройні сили здійснюють контрнаступ. Їх підтримують авіація, системи залпового вогню, артилерія, міномети та бронетранспортери. 

Нагадаємо, що Росія з 24 лютого по 17 квітня втратила у війні проти України близько 20 300 осіб. Танків у неї стало менше на 773 одиниці, а артилерійських систем – на 376

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