Прямі влучання снарядів спричинили пожежу, а також руйнування як у лікарні, так і в житлових будинках, які розташовані поруч.

Російські окупанти обстріляли 22 квітня Лиманську обласну травматологічну лікарню з "Ураганів".

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що ворожих обстрілів зазнала також Авдіївська лікарня та Ямпільська та Слов’янська загальноосвітні школи.