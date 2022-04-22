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Окупанти обстріляли обласну лікарню в Лимані з "Ураганів", - Кириленко

Прямі влучання снарядів спричинили пожежу, а також руйнування як у лікарні, так і в житлових будинках, які розташовані поруч. 

Окупанти обстріляли обласну лікарню в Лимані з "Ураганів", - Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Російські окупанти обстріляли 22 квітня Лиманську обласну травматологічну лікарню з "Ураганів".

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що ворожих обстрілів зазнала також Авдіївська лікарня та Ямпільська та Слов’янська загальноосвітні школи.

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