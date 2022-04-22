Російські окупанти обстріляли 22 квітня Лиманську обласну травматологічну лікарню з "Ураганів".
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування як у лікарні, так і у житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети", - розповів Кириленко.
Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що ворожих обстрілів зазнала також Авдіївська лікарня та Ямпільська та Слов’янська загальноосвітні школи.