На Одещині БЕБ виявила майже 350 одиниць техніки, яка належить російським та білоруським підприємствам

Перелік виявлених автомобілів та спецтехніки направили до обласної військово-цивільної адміністрації, вона ухвалюватиме рішення щодо відчуження.

342 одиниці техніки, що належить підприємствам з Росії та Білорусі, виявили на Одещині співробітники Бюро економічної безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі бюро.

Працівники БЕБ проаналізували діяльність 1211 підприємств, власниками або бенефіціарами яких є громадяни РФ та Білорусі.

"Під час відпрацювання встановлено 168 працюючих суб’єктів господарської діяльності. При аналізі діяльності цих підприємств та їх активів встановлено 247 легкових та вантажних автівок, а також 27 одиниць спеціального транспорту", - зазначили в бюро.

Перелік виявлених автомобілів та спецтехніки направили до Одеської обласної військово-цивільної адміністрації. Вона буде ухвалювати рішення щодо відчуження та залучення транспорту, а також використання спецтехніки в умовах правового режиму воєнного стану.

Також у Запорізькій області встановили 14 суб’єктів господарської діяльності, власники яких - із РФ та Білорусі. Інформацію про виявлені 63 автомобілі та 5 одиниць сільськогосподарської техніки передали місцевій військовій адміністрації та в Міністерство економіки.

Нагадаємо, на початку березня ВР дозволила націоналізувати все майно РФ в Україні та посилила відповідальність за мародерство.

В Україні почали націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.