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ФСБшники відбирають в окупантів-мародерів награбоване в Україні, – перехоплення розмови

Загарбники бідкаються, що в них відібрали вкрадені айфони. 

ФСБшники відбирають в окупантів-мародерів награбоване в Україні, – перехоплення розмови

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії вилучають в російських військових мародерів награбоване майно українців в обмін на непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Про це свідчить перехоплена розмова російського окупанта з його дружиною, оприлюднена СБУ. 

"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!" – розповідає окупант своїй дружині.

"И куда вы дели это всё?" – зі здивуванням перепитує вона. 

"Фебсы забрали! ФСБшники", – відповів мародер. 

"Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівницта", – пожартували в СБУ. 

Там нагадали мародерам, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки. 

Нагадаємо, і в інших перехоплених працівниками СБУ телефонних розмовах окупанти скаржилися, що тиловики з армії РФ або інші військові крадуть у них речі, які вони до цього мародерили в Україні. 

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