ФСБшники відбирають в окупантів-мародерів награбоване в Україні, – перехоплення розмови

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії вилучають в російських військових мародерів награбоване майно українців в обмін на непритягнення їх до кримінальної відповідальності.
Про це свідчить перехоплена розмова російського окупанта з його дружиною, оприлюднена СБУ.
"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!" – розповідає окупант своїй дружині.
"И куда вы дели это всё?" – зі здивуванням перепитує вона.
"Фебсы забрали! ФСБшники", – відповів мародер.
"Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівницта", – пожартували в СБУ.
Там нагадали мародерам, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки.
Нагадаємо, і в інших перехоплених працівниками СБУ телефонних розмовах окупанти скаржилися, що тиловики з армії РФ або інші військові крадуть у них речі, які вони до цього мародерили в Україні.