ФСБшники відбирають в окупантів-мародерів награбоване в Україні, – перехоплення розмови

Загарбники бідкаються, що в них відібрали вкрадені айфони.

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії вилучають в російських військових мародерів награбоване майно українців в обмін на непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Про це свідчить перехоплена розмова російського окупанта з його дружиною, оприлюднена СБУ.

"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!" – розповідає окупант своїй дружині.

"И куда вы дели это всё?" – зі здивуванням перепитує вона.

"Фебсы забрали! ФСБшники", – відповів мародер.

"Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівницта", – пожартували в СБУ.

Там нагадали мародерам, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки.

Нагадаємо, і в інших перехоплених працівниками СБУ телефонних розмовах окупанти скаржилися, що тиловики з армії РФ або інші військові крадуть у них речі, які вони до цього мародерили в Україні.