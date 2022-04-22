На Київщині поліція викрила трьох колаборантів та повідомила про підозру мародеру

В Київській області правоохоронці викрили колаборантів та повідомили про підозру одному мародеру.

Про це повідомили в поліції Київщини.

"В селі Михайлівка-Рубежівка викрили трьох колаборантів, які в період окупації сприяли ворожим військам. На Бориспільщині повідомили про підозру мародеру, який викрадав велотранспорт", - зазначили в поліції.

Правоохоронці також оглянули тіла 31 загиблого в Бучанському районі.

У Фастівському районі співробітники ГУНП виявили три факти незаконного зберігання наркотиків. На Вишгородщині у 38-річного жителя вилучили канабіс, порошкоподібну речовину білого кольору, лабораторне обладнання, а також зброю. А у Вишневому викрили особу за незаконне зберігання наркотиків.

Нагадаємо, за даними СБУ, упродовж двох місяців було викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь РФ.

НАЗК створило реєстр колаборантів і закликало українців його наповнювати.