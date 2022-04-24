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Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв

Без загальної мобілізації РФ не зможе набрати навіть 80 батальйонно-тактичних груп.

Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Фото: idel-ural.org

Росія втратила 90% своїх найкращих десантників під час війни в Україні.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє "Дзеркало тижня".

"Я особисто перевіряв, що справді в першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж найважливіша й суттєва частина армії, без якої завоювати ключові інфораструктурні об'єкти та завоювати столиці просто не можна", - сказав Грозєв.

Журналіст-розслідувач підкреслив, що наразі країна-агресор втратила більшість другого ешелону - якісної з їхньої точки зору армії. 

"Це найманці - люди, які на відміну від інших військ російських, не тільки на навчаннях навчалися останні 10 років, а в реальній війні в Сирії, в африканських країнах і в 14-15 році у вас. З них приблизно 4 тисячі втрачено", - додав Грозєв.

Журналіст висловив припущення, що без загальної мобілізації Росія не зможе сформувати навіть 80 батальйонно-тактичних груп, хіба що 60-70. Водночас невідомо, скільки насправді росіян, які "доступні" на папері, погодиться взяти участь у війні.

Мобілізація спричинить в РФ соціальну кризу, зазначив Христо Грозєв. Відтак якість солдатів після такої мобілізація може знизитися на 70%.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, за два місяці повномасштабної війни Росія втратила близько 21 800 осіб.

Щоб частково відновити втрати, РФ використовує найманців приватної військової компанії "Вагнера" і може залучити до боїв на сході України понад 1000 таких осіб.

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