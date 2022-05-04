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Росія може придумати собі перемоги до 9 травня і показати їх по телебаченню, – речник Міноборони

Очікуються певні провокації або активізація обстрілів.

Росія може придумати собі перемоги до 9 травня і показати їх по телебаченню, – речник Міноборони
Фото: Макс Требухов

Росія до 9 травня може придумати собі перемоги в досягненні цілей у війні проти України та видати їх за реальність.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Росія, якщо не досягне своїх цілей, а станом на сьогодні вона їх не досягла, може придумати їх і показати по телебаченню. Це для них нормально, не є проблемою. Але, безумовно, ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує нас бути пильними на всіх напрямках, не лише де є бойові дії, а й де відносне затишшя", – повідомив він.

Речник Міністерства оборони додав, що цілком очікуються певні провокації або активізація обстрілів.

"Які перемоги Росія може видати до 9 травня – я наразі сказати не можу", – додав він.

Мотузяник підкреслив, що не має сумнівів у втриманні українськими силами своїх позицій до 9 травня – "сакральної" для росіян дати перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

"На сході України створене потужне збройне формування українського війська. Наші бійці воювали там 8 років, і сьогодні, перебуваючи під обстрілами в цілодобовому режимі, тримають лінію оборони, успішно відбивають ворожі атаки, знищують живу силу, техніку, збивають безпілотні літальні апарати", – додав він.

Мотузяник підкреслив, що дії українських військових на сході – приклад виняткової мужності і героїзму, і Росія не досягне своїх цілей ні там, ні на решті територій. 

"Вони розуміють тільки силу. Ця сила в нас є. Безумовно, треба українську армію посилити західними зразками військової техніки. Цей процес також триває", – наголосив речник Міноборони. 

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан у розмові з папою Франциском сказав, що, згідно з планом Росії, війна закінчиться 9 травня. Про це сказав сам Папа Римський, однак додав, що налаштований песимістично. Як саме за планом росіян розвʼязана ними війна має завершитися 9 травня – не уточнюється. 

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що РФ може використати святкування 9 травня, щоб оголосити масову мобілізацію резервів для війни з Україною. 

За інформацією британського видання The Times, 9 травня Росія планує висадити десант з окупованого Криму на території невизнаного Придністровʼя. Водночас плануються протести та заколоти в Кишиневі.

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