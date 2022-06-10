​Газпром перенесе штаб-квартиру з ЄС до Туреччини, – ЗМІ

Газпром і десятки інших російських компаній перенесуть штаб-квартири з ЄС до Туреччини.

Російський газовий монополіст “Газпром” та десятки інших компаній з РФ у найближчі місяці розпочнуть процес переїзду до Туреччини. Таким чином вони планують обійти санкції, введені проти них Євросоюзом через вторгнення Путіна в Україну.

Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на турецькі ЗМІ.

За інформацією джерела, протягом останніх 48 днів Туреччина і Росія вели активні переговори з приводу перенесення штаб-квартир підсанкційних компаній РФ з країн ЄС до Стамбулу.

“За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з Газпромом, перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні”, – зазначив журналіст видання Habertürk Четінер Четін.

Крім того, видання стверджує, що незадовго до офіційного візиту глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова в Анкару, в Туреччині побувала спеціальна російська делегація, яка попередньо узгодила переїзд своїх компаній з місцевою владою.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв про те, що РФ вивозить до Туреччини крадене українське зерно за підробними документами як “російське”. Турецькі органи не бачать порушень.