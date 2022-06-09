Видатки держбюджету в травні сягнули 250 млрд гривень. Надходження покривають лише 30% від потреби

Бюджетні надходження за травень покривають лише 30% потреб. Фактичні витрати за травень склали 250 млрд гривень. З яких понад 118 млрд гривень – це витрати на армію. Лише 18 млрд гривень отримано коштом зовнішньої допомоги.

Про це повідомив у Telegram член Комітету з питань податкової та митної політики, банківської діяльності, народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“З доповіді міністра фінансів на Комітеті: наші фактичні витрати за травень – 250 млрд гривень. Наші доходи за Податковою та Митницею – 83 млрд гривень. Тобто ми своїми доходами покриваємо менше ніж 30% від потреб”, – зазначив він.

Додатково у травні дохідна частина бюджету збільшилася на 18 млрд гривень шляхом отримання грантів.

“В основному витрати – це тільки оборона та соціалка. Військові витрати – 118,4 млрд гривень (а насправді ще більше). Соцзахист – 29,4 млрд гривень. Медичні гарантії та освітні субвенції - 28 млрд гривень”, – підсумував він.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, попри війну підприємства виконують той податковий план, який в уряді очікували навіть до агресії росіян.