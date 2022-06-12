Президент Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу із закликом надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають десять людей. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор. Серед постраждалих – дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами", - сказав Зеленський.

"Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах, по наших селах за час від 24 лютого. Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що ключова тактична мета російських окупантів не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

"Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - наголосив президент.

Він також поінформував, що підготував звернення до Американського єврейського комітету. Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для захисту України.

"Закликав їх іще подвоїти зусилля, щоб ми отримали більше сучасної зброї, більше фінансової підтримки для нашої держави, щоб ми могли швидше закінчити цю війну. На тижні продовжу звертатися до парламентів країн-партнерів, зокрема – до парламенту Чехії. Заплановано й багато переговорів різного рівня з європейськими політиками", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та союзники також працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет.

Ще у квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери, важкі системи ППО. У травні троє американських чиновників і два джерела в Конгресі США заявили Reuters, що Білий дім розглядає два варіанти для передачі Україні – "Гарпун" виробництва Boeing і Naval Strike Missile від Kongsberg і Raytheon Technologies. Їх можуть надати безпосередньо США або ж їхні європейські союзники, які мають такі ракети.