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​Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади на Дніпропетровщині

Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

​Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади на Дніпропетровщині
Обстріл Дніпропетровської області (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині. У результаті обстрілів загинула одна людина, п'ятеро поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.

"Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені", - написав він Telegram-каналі.

Резніченко також зазначив, що у Великій Костромці - без постраждалих, але село частково залишилось без світла. У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

Нагадаємо, уночі 11 червня російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів двоє людей поранені, вони в лікарні. Учора, 12 червня, російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка та було зруйновано будинок.

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