Головне за день. Неділя, 12 червня

Бої за Сєвєродонецьк, премія Нємцова, фейки окупантів та роботи-сапери. Яким запам’ятається 109-й день повномасштабної війни.

Генштаб ЗСУ інформує, що українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Росія, застосовуючи ствольну та реактивну артилерію, намагається подолати опір наших військ і встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках – без суттєвих змін. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі зазначив, що станом на сьогодні ширина фронту - 2 450 км, на 1 105 км ведуться активні бойові дії.

Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Росіяни масово застосовують артилерію і, на жаль, мають десятикратну вогневу перевагу. Однак наші захисники попри все продовжують утримувати позиції.

Головнокомандувач ЗСУ закликав США у найкоротші терміни допомогти Україні отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина, у Сєвєродонецьку окупанти зруйнували два мости, третій – під обстрілами.

Гайдай також розповів про влучний обстріл нашими військовими командного пункту, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному.

"Що стосується наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. Ми маємо три таких факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази "вагнерівців" у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз ще з’ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків", - зазначив голова Луганщини.

Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Синельниківський та Криворізький.

За повідомленням голови Дніпропетровської облвійськадміністрації Валентина Резніченка, у Покровській громаді загинула жінка. Зруйновано будинок. У Зеленодольській громаді сталося займання в міському парку, по якому ударили з "Ураганів".

Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова.

У фонді Нємцова наголосили, що під час війни вирішили номінувати на премію лише українців. Перелік номінантів – у новині.

У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський закликав країни Заходу надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

"Вже є 2606 ствердних відповідей на це питання у вигляді російських ракет", - наголосив він. Саме стільки російських крилатих ракет вдарили по Україні з 24 лютого.

Київщину відвідала незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів Росії в Україні.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба нагадав, що на Київщині знайшли понад 1300 убитих російськими військами мирних жителів, і в процесі розчищення територій від завалів це число продовжує зростати.

В Україну мають приїхати 10 саперних роботів TALON. До війни вони вже працювали в України, їх було більше 12 екземплярів.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, TALON – це саперний робот, який не тільки визначає місце "подарунків", а й знешкоджує їх, а також може тягнути вантаж до 680 кг.

На Запоріжжі СБУ заблокувала шахрайську схему "Ваш родич у полоні!", організатором якої виявився чоловік з Маріуполя.

Зловмисники телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" в нібито визволенні їх з полону. За свої "послуги" вимагали до 200 тис. грн, а отримавши гроші, звісно ж, хутко зникали зі зв’язку.

Херсонці проігнорували організоване окупаційною владою святкування "дня Росії".

Водночас російські колаборанти поширили фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами РФ сягає 4 тисяч осіб.

"Насправді ж лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані "квитки на втечу", - повідомили в ОК "Південь".

Ще один поширений загарбниками фейк – про нібито мобілізацію до лав Сил оборони України жінок.

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив у неділю, що Пекін ніколи не надавав зброю Росії у її війні проти України, повідомляє The Washington Post.

"Дозвольте пояснити, що, з точки зору українського питання, Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", – сказав Вей, відповідаючи на питання про все більш тісні зв’язки Китаю з Москвою.

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