29 травня, близько 11:30, війська РФ вкотре обстріляли Торецьк на Донеччині, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

"Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних", - йдеться в повідомленні.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець. Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Фото: ОГПУ

Фото: ОГПУ

Нагадаємо, що минулої доби, 28 травня, під ударами російської армії перебували вісім населених пунктів Донецької області.