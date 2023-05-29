У результаті вибуху неподалік Маріуполя загинули понад 100 окупантів, - Андрющенко

За його словами, вибух призвів також до поранення понад 400 окупантів.

В результаті вибуху неподалік тимчасово окупованого Маріуполя у неділю, 28 травня, загинули понад 100 російських військових.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вибух у селі Юр'ївка призвів також до поранення понад 400 окупантів, які були на базі РФ. Вони були госпіталізовані у лікарню інтенсивної терапії. Також було знищено станцію зв'язку та РЕБ.

Андрющенко розповів, що влучання було в колишній оздоровчий комплекс "Ялта", це призвело до руйнування 5-типоверхового корпусу. Раніше у ньому могли розміщуватись до 120 відпочивальників. Однак росіяни переробляли будівлю під казарми, і після цього в кімнаті можна було розміщати до 5 людей.

"Тобто місткість як казарми орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Спротиву вчора завезли туди 4 автобуси на той момент живої сили", - написав він.

Нагадаємо, що ввечері 26 травня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунав вибух.