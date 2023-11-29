Обмеження зняті для всіх типів транспортних засобів.

На Одещині зняли всі дорожні обмеження, які були запроваджені через негоду.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

З 08:00 години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса - Кучурган.

Знято обмеження для всіх транспортних засобів на автодорозі М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 - км 59+175;

Раніше було відкрито дороги:

для всіх транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), км 11+920 - км 307+379

для всіх транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700;

для всіх транспортних засобів на автодорозі М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 - км 28+315;

Таким чином, всі обмеження, які були внаслідок негоди, зняті.

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, раніше в Україні перекрили рух на 12 автодорогах через негоду. Рух призупинено у Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях.