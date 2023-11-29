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На Одещині зняли всі дорожні обмеження, які були запроваджені через негоду

Обмеження зняті для всіх типів транспортних засобів.

На Одещині зняли всі дорожні обмеження, які були запроваджені через негоду
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

На Одещині зняли всі дорожні обмеження, які були запроваджені через негоду.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

З 08:00 години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса - Кучурган.

Знято обмеження для всіх транспортних засобів на автодорозі М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 - км 59+175;

Раніше було відкрито дороги:

для всіх транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), км 11+920 - км 307+379 

для всіх транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700;

для всіх транспортних засобів на автодорозі М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 - км 28+315;

Таким чином, всі обмеження, які були внаслідок негоди, зняті

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, раніше в Україні перекрили рух на 12 автодорогах через негоду. Рух призупинено у Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях.

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