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Міненерго: 559 населених пунктів залишаються без світла через негоду

Ремонтні роботи тривають.

Міненерго: 559 населених пунктів залишаються без світла через негоду
Фото: ДТЕК

Через складні погодні умови вранці вівторка без світла залишалися 559 населених пунктів.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство енергетики.

Зазначається, що роботи з усунення наслідків негоди тривають, у них задіяно 210 аварійних бригад, понад 230 одиниць техніки.

Складною через негоду залишається ситуація в Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській областях. В Одеській області залишаються знеструмленими 312 населених пунктів (95,6 тис. споживачів).

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Раніше ДТЕК повідомляв, що енергетики повернули електропостачання для 223,5 тис. споживачів у Київській, Одеській та Донецькій областях.

Унаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

 

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