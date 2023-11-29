РФ учора значно збільшила активність і задіює бронетехніку, – Тарнавський

РФ учора значно збільшила активність і задіює бронетехніку.

На Таврійському напрямку росіяни завдали 17 авіаударів, чотирьох ракетних ударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 1006 артобстрілів. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 4 окупанти здалися в полон", – сказав він.

Знищено 48 одиниць військової техніки. Зокрема, чотири танки, сім ББМ, чотири артилерійських системи, 22 БпЛА, дев'ять автомобілів, одну одиницю спецтехніки та ще один важливий об’єкт ворога. Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, днями командувач Об'єданих сил Сергій Наєв сказав, що війна може поширитися за межі півдня та сходу України. Вчора президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні сказав, що "мін та бетону точно вистачить".